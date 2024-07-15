Зеленський розповів, як Україна лобіює в США посилення постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює з місцевою владою США, що посилити постачання озброєнь в Україну.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня.

"Чому я розпочав роботу з місцевою владою США – тому що вона має великий вплив і на Конгрес, і на федеральну владу", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і систем протиповітряної оборони Patriot тощо.

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"І коли ми знизу також домовляємось, вони потім мають відповідні сигнали та вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів", – пояснив він.

Український лідер також вказав, що Києву потребує скорочення навчання на F-16, розширення бази навчання на F-16 та збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3-5 років.

"Всі ці питання підіймаємо... Над цим треба щоденно працювати", – резюмував Зеленський.

Минулого тижня Зеленський під час візиту до США узяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів та зустрівся з очільниками американських штатів у Солт-Лейк-Сіті.

Серед серії зустрічей президента України на полях саміту НАТО у Вашингтоні було спілкування з представниками американської оборонної промисловості.

Перед цим президент провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США.