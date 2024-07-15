Зеленский рассказал, как Украина лоббирует в США усиление поставок оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает с местными властями США, чтобы усилить поставки вооружений в Украину.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля.

Зеленский пояснил, что начал работу с местными властями США, потому что они имеют большое влияние и на Конгресс, и на федеральную власть".

Он добавил, что в некоторых штатах есть ключевые производства самолетов, систем противовоздушной обороны Patriot и других вооружений.

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"И когда мы снизу также договариваемся, они потом имеют соответствующие сигналы и влияние на других людей во власти Соединенных Штатов", – пояснил он.

Украинский лидер также указал, что Киеву необходимо сокращение обучения на F-16, расширение базы обучения на F-16 и увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не за 3-5 лет.

"Все эти вопросы поднимаем... Над этим надо ежедневно работать", – резюмировал Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.

Среди серии встреч президента Украины на полях саммита НАТО в Вашингтоне было общение с представителями американской оборонной промышленности.

Также Зеленский встречался со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими членами Конгресса.