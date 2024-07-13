Зеленський попросив губернаторів США співрпрацювати з українськими областями

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США узяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів та зустрівся з очільниками американських штатів у Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив на потребах України у бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики й закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу", – сказав президент.

Реклама:

Під час зустрічі також обговорили співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, щоденний російський терор проти українських цивільних обʼєктів, критичної та енергетичної інфраструктури, зокрема про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".

"Ви маєте знати, що Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе", – зазначив Зеленський.

Дивіться відео "ЄвроПравди" про важливі наслідки та головні рішення саміту НАТО у Вашингтоні або читайте у статті "НАТО неминуче".