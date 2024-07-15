Трамп обіцяє оголосити свого кандидата у віцепрезиденти в понеділок

Колишній президент США Дональд Трамп, якого Республіканська партія готується висунути на цьогорічні вибори, анонсував оголошення свого кандидата у віцепрезиденти в понеділок, 15 липня.

Про це він сказав в інтерв’ю репортеру Fox News Брету Баєру, повідомляє "Європейська правда".

За словами Баєра, Трамп у телефонній розмові "підтвердив, що обере віцепрезидента сьогодні".

Оголошення припаде на перший день Національного з'їзду Республіканської партії США, за підсумками якої Трампа мають офіційно висунути як кандидата на цьогорічні президентські вибори.

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ЗМІ раніше писали, що основними претендентами на посаду віцепрезидента Трампа вважаються сенатори-республіканці від штатів Огайо та Флориди Джей Ді Венс і Марко Рубіо, а також губернатор Північної Дакоти Даг Бергам.

Присутність експрезидента США на з'їзді Республіканської партії була під питанням після того, як у суботу на нього скоїли замах.

Нагадаємо, Трамп ще в січні заявляв, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента. За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.