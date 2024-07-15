Трамп обещает объявить своего кандидата в вице-президенты в понедельник

Бывший президент США Дональд Трамп, которого Республиканская партия готовится выдвинуть на нынешние выборы, анонсировал объявление своего кандидата в вице-президенты в понедельник, 15 июля.

Об этом он сказал в интервью репортеру Fox News Брету Байеру, сообщает "Европейская правда".

По словам Байера, Трамп в телефонном разговоре "подтвердил, что выберет вице-президента сегодня".

Объявление придется на первый день Национального съезда Республиканской партии США, по итогам которой Трампа должны официально выдвинуть в качестве кандидата на нынешние президентские выборы.

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СМИ ранее писали, что основными претендентами на должность вице-президента Трампа считаются сенаторы-республиканцы от штатов Огайо и Флориды Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, а также губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Присутствие экс-президента США на съезде Республиканской партии было под вопросом после того, как в субботу на него совершили покушение.

Напомним, Трамп еще в январе заявлял, что у него уже есть кандидат на должность вице-президента. По его словам, люди не будут "настолько удивлены" его выбором партнера в предвыборной гонке.