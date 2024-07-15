Румынские депутаты разрешили отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки

Парламент Румынии на внеочередном заседании в понедельник утвердили законопроект по регулированию популяции медведей, включающий возможность отстрела 480 особей, после трагической гибели туристки в результате нападения косолапого.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Депутаты одобрили изменения в законы, касающиеся охоты и предотвращения нападений бурых медведей на людей и их имущество. "За" проголосовали 214 депутатов, 7 – против, 23 – воздержались и еще один не голосовал.

Во время заседания инициировали также минуту молчания в память о 19-летней девушке, которая погибла в результате нападения медведя в национальном парке на прошлой неделе.

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Проект предусматривает возможность отстрела в 2024-2025 годах до 480 особей бурого медведя, что будет зависеть от концентрации инцидентов с нападениями на людей и нанесения вреда их имуществу в определенной местности.

Внеочередное заседание для рассмотрения этого проекта инициировал премьер Марчел Чолаку вскоре после новостей о гибели туристки. Он отметил, что, по словам специалистов, в случае большой концентрации медведей в определенных районах возникает дефицит пищи и именно поэтому они начинают выходить к людям.

Инцидент произошел 9 июля на территории национального парка Бучеджи, в румынских Карпатах, недалеко от города Брашов. Медведь напал на 19-летнюю туристку на тропе. Об инциденте сообщил в экстренные службы другой турист-свидетель происшествия, с его слов, медведь повалил девушку и утащил с собой.

На момент вмешательства спасателей туристка уже скончалась от полученных травм. Медведь оставался неподалеку и пытался нападать также на спасательную команду. В тот же день приняли решение о его отстреле.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, которого новости застали на саммите НАТО в США, заявил, что шокирован событием и сам недавно прогуливался по тому же горному маршруту, где погибла девушка.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии, после этого парламент упростил процедуру отстрела.