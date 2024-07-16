У Німеччині заборонили правоекстремістський журнал

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про заборону правоекстремістського журналу Compact.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Правовою підставою для заборони є закон, згідно з яким німецьке МВС може забороняти організації, чия діяльність націлена на вільний демократичний устрій.

Зазначають, що Федеральне відомство з питань захисту конституції Німеччини зібрало велику колекцію матеріалів, які стали підставою для заборони.

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Compact складався з щомісячного журналу, спецвипусків, онлайн-версії та щоденної програми під назвою Compact Der Tag, яка виходила з понеділка по п'ятницю. За даними компанії, тираж журналу становив 40 тисяч примірників.

Вирішальним фактором для заборони стало те, що, на думку МВС, Compact порушує вільний демократичний порядок та ображає людську гідність, а також є "агресивним і войовничим" у своїй поведінці.

Відомство має намір негайно заборонити виробництво всіх форматів проєкту, закрити його вебсайт та конфіскувати активи. Контент на його каналі в YouTube також має бути видалений.

Головним редактором та впливовою фігурою на чолі Compact є Юрген Ельзессер, який в останні роки неодноразово закликав до перевороту. Він також заявляв, що для захисту суверенітету від Польщі на кордоні можуть бути розміщені змішані "німецько-російські батальйони".

Раніше повідомляли, що у німецькій землі Бранденбург зі школи звільнили вчительку, яка, як з’ясувалось, перед тим працювала ведучою правоекстремістського YouTube-каналу Compact TV під вигаданим ім’ям і з перукою, аби її не впізнали.

Нещодавно Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що має конкретні докази антиконституційних правоекстремістських тенденцій серед 364 співробітників німецьких органів безпеки.

Конкретну небезпеку, яку становлять екстремісти на державній службі, продемонструвала група "Рейхсбюргери" з оточення Генріха XIII князя Ройса, яка розробляла плани державного перевороту.

Кілька представників руху, включно з імовірним ватажком і німецьким дворянином Генріхом XIII принцом Ройсом, наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.