В Германии запретили правоэкстремистский журнал

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете правоэкстремистского журнала Compact.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Правовым основанием для запрета стал закон, согласно которому немецкое МВД может запрещать организации, чья деятельность нацелена на свободный демократический строй.

Отмечают, что Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции Германии собрало большую коллекцию материалов, которые стали основанием для запрета.

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Compact состоял из ежемесячного журнала, спецвыпусков, онлайн-версии и ежедневной программы под названием Compact Der Tag, которая выходила с понедельника по пятницу. По данным компании, тираж журнала составлял 40 тысяч экземпляров.

Решающим фактором для запрета стало то, что, по мнению МВД, Compact нарушает свободный демократический порядок и оскорбляет человеческое достоинство, а также является "агрессивным и воинственным" в своем поведении.

Ведомство намерено немедленно запретить производство всех форматов проекта, закрыть его веб-сайт и конфисковать активы. Контент на его канале в YouTube также должен быть удален.

Главным редактором и влиятельной фигурой во главе Compact является Юрген Эльзессер, который в последние годы неоднократно призывал к перевороту. Он также заявлял, что для защиты суверенитета от Польши на границе могут быть размещены смешанные "немецко-российские батальоны".

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Бранденбург из школы уволили учительницу, которая, как выяснилось, перед тем работала ведущей правоэкстремистского YouTube-канала Compact TV под вымышленным именем и в парике, чтобы ее не узнали.

Недавно Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что у него есть конкретные доказательства антиконституционных правоэкстремистских тенденций среди 364 сотрудников немецких органов безопасности.

Конкретную опасность, которую представляют экстремисты на государственной службе, продемонстрировала группа "Рейхсбюргеры" из окружения Генриха XIII князя Ройса, которая разрабатывала планы государственного переворота.

Несколько представителей движения, включая предполагаемого главаря и немецкого дворянина Генриха XIII принца Ройса, в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.