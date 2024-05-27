Блекаут і поїздка в РФ: у Німеччині розкрили нові деталі зірваного перевороту "рейхсбюргерів"

Ультраправі, які нібито готували держпереворот у Німеччині, хотіли влаштувати масштабне вимкнення електроенергії для успіху своїх планів, та нібито хотіли у нестандартний спосіб поїхати на зустріч з правителем Росії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

ПІд час судового процесу у Гамбурзі над 66-річним фігурантом змови ультраправих з метою держперевороту у Німеччині стали відомі нові деталі обговорюваних ними планів.

Згідно з твердженням прокуратури Гамбурга, перед безпосередньо переворотом учасники змови хотіли влаштувати масштабні й тривалі перебої з електропостачанням у Німеччині.

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Вони нібито обговорювали викрадення міністра охорони здоров’я Карла Лаутербаха озброєними особами під час якогось прямого ефіру за його участі.

Учасники змови нібито планували проголосити зміщення канцлера Олафа Шольца і президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та після того рішенням "установчої асамблеї" проголосити нову владу і зробити Німеччину конституційною монархією.

Також за участі звинувачуваного обговорювалася ідея про те, щоб з іншими учасниками змови зайти на яхті у територіальні води Росії біля Калінінграду, аби їх там зупинили російські прикордонники, і у такий спосіб вийти на контакт з правителем Росії Владіміром Путіним у сподіванні отримати від нього підтримку.

Згідно зі звинуваченням, даному підозрюваному доручили добувати зброю. Він мав пістолет і понад 100 набоїв, після арешту зброю знайшли у підвалі його помешкання.

Звинувачуваний наполягає, що висловлювався проти ідеї з блекаутом як надмірної, а придбання зброї не було пов’язане з планами змовників. Він також стверджує, що намагався попередити Офіс захисту конституції, але встановити контакт не вдалося, оскільки у відомстві вирішили, що він подає "надто розмиту" інформацію про загрозу.

Нагадаємо, минулого тижня у Франкфурті-на-Майні почався суд над низкою інших фігурантів змови, серед яких 72-річний 72-річний Генріх XIII князь Ройс. Ройс є нащадком знатного роду, чий князівський титул не має формальної ваги.

Змову ультраправих "рейсхбюргерів" викрили під час масштабного антитерористичного рейду в грудні 2022 року.

Так звані "громадяни Рейху" вважають, що сучасна німецька республіка нелегітимно замінила Німецький Рейх, який був заснований у 1871 році і проіснував під нацистським режимом до 1945 року. Вони відкидають легітимність сучасної німецької федеративної держави та її законів.

Детально про змову читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.