У Німеччині понад 360 співробітників органів безпеки підозрюють у правому екстремізмі

Федеральне відомство з охорони конституції має конкретні докази антиконституційних правоекстремістських тенденцій серед 364 співробітників німецьких органів безпеки

Про це йдеться в опублікованому в понеділок третьому звіті відомства про правий екстремізм, пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Репутація переважної більшості співробітників, які захищають свободу і демократію, не повинна постраждати через кількох екстремістів", – попередила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

"Довіра і прозорість мають вирішальне значення, і кожен окремий випадок – це вже занадто", – додала вона.

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У своєму ситуаційному звіті Федеральне відомство з питань захисту конституції охоплює період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року. Таким чином, до звіту включені випадки, про які стало відомо до кінця 2022 року і які згодом були оцінені.

"Новий звіт про ситуацію малює точну картину, а також виявляє мережі та зв'язки з правоекстремістськими організаціями. Це лише кілька випадків у порівнянні з більш ніж 384 000 службовців лише у федеральному уряді. Тим не менш, ми дуже уважно стежимо за цим і вживаємо заходів", – сказала Фезер.

З 364 співробітників, у яких були виявлені докази зусиль, спрямованих проти вільного і демократичного державного порядку, 175 працюють у федеральних органах безпеки і 189 – у землях. Більше половини випадків – це так звані старі справи, тобто ті, про які вже повідомлялося в останньому звіті про ситуацію. Він був представлений у травні 2022 року, коли були показання щодо 327 працівників.

Найпоширенішими причинами для підозр у поточному звіті були екстремістські висловлювання в чатах і соціальних мережах. Також були зафіксовані політично мотивовані образи та контакти з екстремістськими організаціями та партіями або членство в них.

Президент Федерального відомства з охорони конституції Томас Хальденванг підкреслив: "Навіть якщо мова йде лише про абсолютну меншість співробітників, ми повністю віддані боротьбі з ворогами конституції в наших органах безпеки в кожному окремому випадку".

Конкретну небезпеку, яку становлять екстремісти на державній службі, продемонструвала група "Рейхсбюргери" з оточення Генріха XIII князя Ройса, якарозробляла плани державного перевороту.

Кілька представників руху, включно з імовірним ватажком і німецьким дворянином Генріхом XIII принцом Ройсом, наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.

Справу розділили на кілька судових процесів – головним чином через велику кількість обвинувачених. Судовий процес над дев'ятьма особами в Штутгарті, який розпочався наприкінці квітня, зосереджений на військовій складовій змови.

У Франкфурті-на-Майні почався суд над ймовірними ватажками та найвідомішими підозрюваними. Вісьмох підсудних у Мюнхені звинувачують у членстві та заснуванні терористичної організації, а також у підготовці державної зради.