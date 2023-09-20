У німецькій землі Бранденбург зі школи звільнили вчительку, яка, як з’ясувалось, перед тим працювала ведучою правоекстремістського YouTube-каналу Compact TV під вигаданим ім’ям і з перукою, аби її не впізнали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на t-online.

У середу німецька газета Tagesspiegel опублікувала розслідування про 29-річну вчительку початкових класів у школі в районі Меркіш-Одерланд.

Журналісти з’ясували, що Еліза В. (її повне ім’я не називають) деякий час регулярно з’являлась в етері Compact TV як репортерка й розповідала, приміром, про "єврейську змову" та діяльність масонів.

Хоча Еліза В. є білявкою, в кадрі вона з’являлась у темній перуці й називала себе "Анна Шнайдер". Наприкінці січня вона востаннє з’явилась в етері Compact TV, оголосивши, що переходить на "роботу своєї мрії".

Колаж: Bild

Але й після цього, стверджують автори розслідування, "Шнайдер" з’являлась на заходах правих екстремістів – і колишніх колег у Compact TV, і представників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Управління з питань захисту конституції Бранденбургу, яке є контррозвідувальним органом, кілька місяців тому повідомило місцевій владі, що YouTube-канал поширює теорії змови та сприяє поваленню влади.

Але до розслідування Tagesspiegel про роботу вчительки початкових класів на Compact TV у її школі чи в місцевій владі, вочевидь, не знали. Після розголосу Елізу В. відсторонили від роботи, повідомили t-online у місцевому управлінні освіти.

Нагадаємо, наприкінці серпня свою посаду залишив член муніципальної ради німецького міста Баден-Баден, який раніше намалював свастики на українських авто.