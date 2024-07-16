Словацький парламент переглянув суперечливу реформу Кримінального кодексу після тиску ЄС

Після рішення уряду парламент Словаччини переглянув суперечливу реформу Кримінального кодексу, щоб не втратити доступ до фондів ЄС, який висловлював занепокоєння цими змінами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Урядова коаліція схвалила поправку до зміненого Кримінального кодексу, яка враховує заперечення з боку Єврокомісії. За неї проголосували 77 депутатів, рішення ухвалили з перевагою у два голоси. Опозиція від голосування утрималася.

Парламент не мав збиратися в липні, але коаліція скликала позачергову сесію для розгляду цієї поправки.

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Водночас міністр юстиції Словаччини Борис Сушко заперечив, що йдеться про перегляд закону, заявивши, що це лише зміни, які стали результатом дискусій з Єврокомісією.

Він, однак, визнав, що метою поправки було заспокоїти ситуацію, щоб Словаччина "не наражалася на ризик фінансових санкцій".

Раніше повідомляли, що після консультацій з Європейською комісією словацький уряд Роберта Фіцо вирішив переглянути суперечливу реформу Кримінального кодексу, зважаючи на занепокоєння ЄС.

Запропоновані зміни зосереджені на положеннях, що захищають фінансові інтереси ЄС: уряд планує дещо посилити покарання за нецільове використання коштів ЄС. Крім того, буде продовжено термін давності для правопорушень, пов'язаних із завданням шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Словацька опозиція розкритикувала поправку, назвавши її "підтасовкою" з боку уряду. Вона також зазначила, що це вже четверта поправка до реформи.

Нагадаємо, словацький парламент 20 червня схвалив план уряду Роберта Фіцо з реформування суспільного мовлення країни, що, на думку критиків, призведе до встановлення повного контролю над ЗМІ з боку влади.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.