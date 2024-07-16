Словацкий парламент пересмотрел противоречивую реформу Уголовного кодекса после давления ЕС

После решения правительства парламент Словакии пересмотрел противоречивую реформу Уголовного кодекса, чтобы не потерять доступ к фондам ЕС, который выражал обеспокоенность этими изменениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Правительственная коалиция одобрила поправку к измененному Уголовному кодексу, которая учитывает возражения со стороны Еврокомиссии. За нее проголосовали 77 депутатов, решение приняли с перевесом в два голоса. Оппозиция от голосования воздержалась.

Парламент не должен был собираться в июле, но коалиция созвала внеочередную сессию для рассмотрения этой поправки.

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В то же время министр юстиции Словакии Борис Сушко отрицает, что речь идет о пересмотре закона, заявив, что это лишь изменения, которые стали результатом дискуссий с Еврокомиссией.

Он, однако, признал, что целью поправки было успокоить ситуацию, чтобы Словакия "не подвергалась риску финансовых санкций".

Ранее сообщалось, что после консультаций с Европейской комиссией словацкое правительство Роберта Фицо решило пересмотреть противоречивую реформу Уголовного кодекса, учитывая беспокойство ЕС.

Предложенные изменения сосредоточены на положениях, защищающих финансовые интересы ЕС: правительство планирует несколько ужесточить наказание за нецелевое использование средств ЕС. Кроме того, будет продлен срок давности для правонарушений, связанных с нанесением ущерба финансовым интересам ЕС.

Словацкая оппозиция раскритиковала поправку, назвав ее "подтасовкой" со стороны правительства. Она также отметила, что это уже четвертая поправка к реформе.

Напомним, словацкий парламент 20 июня одобрил план правительства Роберта Фицо по реформированию общественного вещания страны, что, по мнению критиков, приведет к установлению полного контроля над СМИ со стороны власти.

Против реформы устраивали неоднократные протесты, в которых участвовали словацкие журналисты и оппозиция.