У Міноборони Румунії відреагували на російські фейки про F-16 в Україні

Міністерство оборони Румунії заперечило інформацію, поширену роспропагандою, нібито минулого тижня у повітряному просторі Одеської області помітили винищувачі F-16, що злітали з румунських аеродромів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві румунського міністерства, текст якої наводить News.ro.

Міністерство заявило про нову спробу дезінформації на платформі Telegram з боку пропагандистських каналів, пов'язаних з РФ, "щодо серії польотів, здійснених минулого тижня літаками F-16 в повітряному просторі України в Одеській області".

Роспропаганда у поширюваних фейках стверджувала, що літаки F-16 нібито вилітали з румунських аеродромів.

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Румунське міністерство заявило, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".

"Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та патрульні місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом", – йдеться у заяві.

Поширену дезінформацію у міністерстві пов'язали з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.