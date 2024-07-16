У Держдепі США не зрозуміли, кого прем'єр Грузії звинуватив у замаху на Трампа

Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що не зовсім розуміє, кого прем’єр-міністр Грузії вважає відповідальним за замах на експрезидента Дональда Трампа, та закликав усіх утриматися від спекуляцій на час розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час брифінгу журналісти попросили Міллера прокоментувати заяву грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе щодо замаху на Трампа – він сказав, що "партія глобальної війни не змінює методів".

Речник спершу перепитав, кого Кобахідзе звинуватив у заяві.

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"Я навіть не знаю, що це ("партія глобальної війни") означає", – відповів він.

Міллер продовжив, що триває розслідування і з часом відповідні органи почнуть розкривати певні деталі.

"Президент у своїх коментарях в Овальному офісі минулого вечора попросив американську громадськість не спекулювати і не робити безвідповідальних заяв до того, як ми будемо знати факти. Я заохочував до цього також іноземні держави", – сказав Метью Міллер.

Грузинське видання "Новости-Грузия" зауважило, що Кобахідзе опублікував окремі дописи щодо замаху на Трампа для грузинської та іноземної аудиторії. Допис із фразою про "партію глобальної війни" з’явився у Facebook грузинською, тоді як у соцмережі X (Twitter) Кобахідзе опублікував допис англійською про неприйнятність насильницьких методів та побажав Трампу швидкого відновлення після замаху.

У Кремлі, нагадаємо, заявили, що "не здивовані" замахом на Дональда Трампа та побачили у цьому провину адміністрації Байдена.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо побачив схожість сценарії замахів на себе і на Трампа.

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