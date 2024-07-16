В Госдепе США не поняли, кого премьер Грузии обвинил в покушении на Трампа

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что не совсем понимает, кого премьер-министр Грузии считает ответственным за покушение на экс-президента Дональда Трампа, и призвал всех воздержаться от спекуляций на время расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время брифинга журналисты попросили Миллера прокомментировать заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о покушении на Трампа – он сказал, что "партия глобальной войны не меняет методов".

Представитель сначала переспросил, кого Кобахидзе обвинил в своем заявлении.

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"Я даже не знаю, что это ("партия глобальной войны") означает", – ответил он.

Миллер продолжил, что продолжается расследование и со временем соответствующие органы начнут раскрывать детали.

"Президент в своих комментариях в Овальном кабинете вчера вечером попросил американскую общественность не спекулировать и не делать безответственных заявлений до того, как мы будем знать факты. Я бы призвал к этому также иностранные государства", – сказал Мэтью Миллер.

Грузинское издание "Новости-Грузия" отметило, что Кобахидзе опубликовал отдельные сообщения о покушении на Трампа для грузинской и иностранной аудитории. Сообщение с фразой о "партии глобальной войны" появилось в Facebook на грузинском, тогда как в соцсети X (Twitter) Кобахидзе опубликовал сообщение на английском о неприемлемости насильственных методов и пожелал Трампу скорейшего восстановления после покушения.

В Кремле, напомним, заявили, что "не удивлены" покушением на Дональда Трампа и увидели в этом вину администрации Байдена.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел схожесть сценариев покушений на себя и на Трампа.

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