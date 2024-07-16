Реєстр збитків від війни РФ прийняв нові правила і форми для подання заяв

Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, прийняв нові правила, а також форми заяв для тих, хто хоче отримати компенсації за завдану російською війною шкоду.

Про це у Реєстрі повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

Нові правила відкривають шлях для подання до Реєстру заяв за 12 новими категоріями та надають нові можливості, такі як призначення представників та подання заяв в офлайн режимі.

Нові форми заяв та правила вже доступні на веб-сайті Реєстру. Після того, як форми будуть впроваджені в електронному вигляді, заявники зможуть звертатися за 12 новими категоріями.

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Очікують, що деякі з нових категорій будуть відкриті для подання заяв вже в серпні.

Прийняті форми та правила застосовуватимуться до заяв, пов'язаних зі смертю та зникненням безвісти близьких членів сім'ї, вимушеним внутрішнім переміщенням, знищенням інфраструктури України, а також низки додаткових категорій, пов'язаних із пошкодженням та знищенням майна.

Окрім заяв від фізичних осіб, деякі з цих категорій будуть відкриті для юридичних осіб та держави Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади.

Нові правила залучення представників дозволять заявникам, як фізичним, так і юридичним особам, призначати представників, які можуть подавати заяви від їхнього імені.

Крім іншого, це дозволить батькам та опікунам подавати заяви від імені своїх неповнолітніх дітей.

Правила також передбачають процедуру звернення до Реєстру через Центри надання адміністративних послуг, які розташовані по всій Україні. Це забезпечить доступність Реєстру для тих, хто не може або не бажає користуватися цифровими засобами.

Як і у випадку з заявами, пов'язаними з пошкодженням та знищенням житлового майна, заявники зможуть подавати заяви через "Дію".

Нагадаємо, в Гаазі 9-10 липня відбулася перша підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв для України, поданих у Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Створена у майбутньому комісія буде розглядати подані та внесені до Реєстру збитків заяви про відшкодування, оцінювати такі заяви та докази, та призначати суму компенсації до виплати в кожному конкретному випадку.