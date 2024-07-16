Реестр ущерба от войны РФ принял новые правила и формы для подачи заявлений

Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, принял новые правила, а также формы заявлений для тех, кто хочет получить компенсации за нанесенный российской войной ущерб.

Об этом в Реестре сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

Новые правила открывают путь для подачи в Реестр заявлений по 12 новым категориям и предоставляют новые возможности, такие как назначение представителей и подачи заявлений в оффлайн режиме.

Новые формы заявлений и правила уже доступны на сайте Реестра. После того, как формы будут внедрены в электронном виде, заявители смогут обращаться по 12 новым категориям.

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Ожидается, что некоторые из новых категорий будут открыты для подачи заявлений уже в августе.

Принятые формы и правила будут применяться к заявлениям, связанным со смертью и исчезновением без вести близких членов семьи, вынужденным внутренним перемещением, уничтожением инфраструктуры Украины, а также ряда дополнительных категорий, связанных с повреждением и уничтожением имущества.

Кроме заявлений от физических лиц, некоторые из этих категорий будут открыты для юридических лиц и государства Украина, включая его региональные и местные органы власти.

Новые правила привлечения представителей позволят заявителям, как физическим, так и юридическим лицам, назначать представителей, которые могут подавать заявления от их имени.

Помимо прочего, это позволит родителям и опекунам подавать заявления от имени своих несовершеннолетних детей.

Правила также предусматривают процедуру обращения в Реестр через Центры предоставления административных услуг, которые расположены по всей Украине. Это обеспечит доступность Реестра для тех, кто не может или не желает пользоваться цифровыми средствами.

Как и в случае с заявлениями, связанными с повреждением и уничтожением жилого имущества, заявители смогут подавать заявления через "Дію".

Напомним, в Гааге 9-10 июля состоялась первая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, поданных в Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Созданная в будущем комиссия будет рассматривать поданные и внесенные в Реестр ущерба заявления о возмещении, оценивать такие заявления и доказательства, и назначать сумму компенсации к выплате в каждом конкретном случае.