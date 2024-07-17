У Польщі завершили будівництво бази для понад 1000 військових США

У польському Свентошуві завершили будівництво бази для розміщення понад 1000 військовослужбовців армії США.

Про це повідомило польське агентство PAP, пише "Європейська правда".

База призначена для забезпечення тимчасового розміщення військ союзників під час навчань на полігоні.

Крім того, об'єкт має сприяти ротаційному перебуванню американських солдатів.

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Kolejna inwestycja zakończona🏗 Na poligonie w #Świętoszów miała miejsce uroczystość przecięcia wstęgi, z udziałem przedstawicieli strony🇵🇱 i 🇺🇸🤝. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przekazał zakończoną inwestycję, tj. miejsce stacjonowania wojsk dla 1200 osób. pic.twitter.com/Aw5JgGGWKN – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) July 17, 2024

"База також буде використовуватися для швидкого збору, отримання припасів і конфігурації бойової техніки перед переміщенням до району тактичного збору", – розповів агентству бригадний генерал Даріуш Мендрала.

Нагадаємо, в лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Польщу прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Також у Польщі був розміщений гарнізон армії США, що підтримує присутність американських військ.

А нещодавно у НАТО оголосили про готовність нової бази протиповітряної оборони США на півночі Польщі, призначеної для виявлення та перехоплення атак балістичних ракет.

З огляду на потенційну російську загрозу наступного року Польща збільшить до 5% ВВП розмір витрат на оборону.