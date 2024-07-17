В Польше завершили строительство базы для более 1000 военных США

В польском Свентошуве завершили строительство базы для размещения более 1000 военнослужащих армии США.

Об этом сообщило польское агентство PAP, пишет "Европейская правда".

База предназначена для обеспечения временного размещения войск союзников во время учений на полигоне.

Кроме того, объект должен способствовать ротационному пребыванию американских солдат.

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Kolejna inwestycja zakończona🏗 Na poligonie w #Świętoszów miała miejsce uroczystość przecięcia wstęgi, z udziałem przedstawicieli strony🇵🇱 i 🇺🇸🤝. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przekazał zakończoną inwestycję, tj. miejsce stacjonowania wojsk dla 1200 osób. pic.twitter.com/Aw5JgGGWKN – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) July 17, 2024

"База также будет использоваться для быстрого сбора, получения припасов и конфигурации боевой техники перед перемещением в район тактического сбора", – рассказал агентству бригадный генерал Дариуш Мендрала.

Напомним, в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Также в Польше был размещен гарнизон армии США, поддерживающий присутствие американских войск.

А недавно в НАТО объявили о готовности новой базы противовоздушной обороны США на севере Польши, предназначенной для обнаружения и перехвата атак баллистических ракет.

Учитывая потенциальную российскую угрозу в следующем году Польша увеличит до 5% ВВП размер расходов на оборону.