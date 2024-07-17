Євродепутатка з Румунії нарахувала в Україні "мільйон румун", яким "не дають говорити і молитися"

Одіозна ультраправа євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії під час свого першого виступу після обрання до Європарламенту відзначилась антиукраїнською промовою.

Текст промови наводить Digi24.ro, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Шошоаке розкритикувала Україну за нібито "дискримінацію" румунської меншини, яка, за її словами, "не має права говорити румунською мовою".

"Не знаю, чи відомо вам, але румуни в Україні не мають права говорити румунською. У нас там понад мільйон румунів, з ними погано поводяться, з 220 шкіл є лише 8 румуномовних шкіл, де не розмовляють румунською мовою. Їм заборонено говорити, молитись", – сказала румунська євродепутатка.

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Вона також звинуватила ЄС у тому, що він "руйнує Румунію" і схиляє до бідності румунів, "допомагаючи українцям безперервно".

Вона також стверджує, що надіслала до всіх європейських посольств та інституцій меморандум із закликом до миру в Україні, але єдиним посольством, яке відгукнулося, було посольство Росії. "Ми обговорили це з ними", – заявила вона.

Шошоаке закликала "заради миру" вести мирні переговори і не надсилати зброю, "за допомогою якої ви вбиваєте людей".

Раніше цього тижня Шошоаке зняла, як під час голосування за голову Європарламенту вона перекреслила імена Роберти Метсоли та її опонентки Ірен Монтеро та написала на своєму бюлетені "НІКОЛИ З УКРАЇНОЮ", "НІКОЛИ ЗА ЛГБТ", "НІКОЛИ ЗА ДИКТАТУРУ ЄС".

Шошоаке також пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів".

Раніше у Румунії пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів після скандального перформансу Шошоаке.