Одіозна ультраправа та антиукраїнська євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Шошоаке, ексцентрична лідерка румунської ультраправої партії "S.O.S. Румунія", нещодавно була обрана на свій перший термін на посаду депутата Європарламенту.

"Як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи", – сказала Шошоаке журналістам цього тижня.

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"Я приведу священника, щоб провести освячення в кабінетах і всюди, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї релігійної віри", – зазначила вона.

Шошоаке у перший день роботи в парламенті була одягнена в традиційний румунський народний костюм. Вона принесла в будівлю парламенту миро, ладан і "ікону святої Параскеви", й, за її словами, "одразу ж ставлення всіх змінилося".

Вона також розповіла про розмову з головою Європарламенту Робертою Метсолою, яка, за словами Шошоаке, зблідла, побачивши євродепутатку.

"Я підійшла до пані Метсоли. Коли вона побачила мене, вона побіліла. Я попросила її про зустріч, вона ставала все білішою і білішою. Вона сказала: "Будь ласка, напишіть мені час, коли ви хочете (зустрітися), і я відкрита для розмови з вами", – розповіла Шошоаке.

Раніше цього тижня Шошоаке зняла, як під час голосування за голову Європарламенту вона перекреслила імена Метсоли та її опонентки Ірен Монтеро та написала на своєму бюлетені "НІКОЛИ З УКРАЇНОЮ", "НІКОЛИ ЗА ЛГБТ", "НІКОЛИ ЗА ДИКТАТУРУ ЄС".

Незважаючи на зусилля румунської депутатки, Метсола була обрана на другий термін з переконливою більшістю голосів.

У своїй першій промові в парламенті в середу Шошоаке, яку критикували за зв'язки з Москвою, звинуватила ЄС у руйнуванні Румунії через надання допомоги Україні та закликала припинити постачання зброї Києву.

Раніше у Румунії пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів після скандального перформансу Шошоаке.