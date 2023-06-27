У Румунії пропонують перевіряти психічне здоров'я депутатів після витівки проросійської сенаторки

Позафракційний депутат Палати депутатів Румунії Андре Лупу ініціював законопроєкт, який зобов’язуватиме здійснювати психіатричну експертизу кандидатів у парламентарі, після перформансу скандальної проросійської сенаторки Діани Шошоаке.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У понеділок, коли обидві палати румунського парламенту проводили спільне засідання, Шошоаке вийшла до трибуни, перериваючи виступи свистом і не даючи іншим узяти слова. Формально вона пояснила свої дії тим, що опозиціонерам не дають слова.

Сенаторка зокрема вимикала мікрофон головуючому на засіданні Альфреду Сімонісу й радила тому "піти в цирк" (відео можна глянути тут).

На цьому пригоди Шошоаке не завершились: у кулуарах вона почала заявляти, що нібито говорила із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком і домовилась про деескалацію в Росії після спроби заколоту ПВК "Вагнера", таким чином "урятувавши Вашингтон".

До того ж сенаторка влаштувала перепалку з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, якого звинуватила в "продажі країни Америці", на що той назвав її брехухою і порадив іти "до російського посольства".

"Тому сьогодні ми ініціювали закон, який дозволить бути обраними народними депутатами лише тим, хто заздалегідь отримав медичну довідку про здоровий глузд", – оголосив у вівторок Андре Лупу.

У пояснювальній записці депутат зазначає, що "серйозні психічні розлади можуть впливати на судження та здатність приймати обґрунтовані та виважені рішення, а психіатрична експертиза кандидатів могла б допомогти відсіяти тих, хто може бути вразливим з погляду свого психічного стану і, ймовірно, приймати невідповідні або неприйнятні рішення на парламентській посаді".

Ультраправа сенаторка Діана Шошоаке – засновниця партії S.O.S. та позафракційна у парламенті Румунії. Раніше вона входила до правої популістської партії AUR.

У березні Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Через це Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку як особу, яка створює загрозу національній безпеці.