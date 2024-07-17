Лавров заявив про "неприйнятні підходи" для РФ в обговореннях другого Саміту миру

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав.

Про це Лавров заявив у середу на пресконференції в ООН, повідомляє "Європейська правда"

Він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".

"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) будуть займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.

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Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

А президент України Володимир Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Зеленський повідомив, що поставив завдання, аби у листопаді був повністю готовий план для проведення другого саміту.

Про результати першого Саміту миру, його наслідки та загрози, читайте у статті "Європейської правди".