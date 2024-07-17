Лавров заявил о "неприемлемых подходах" для РФ в обсуждениях второго Саммита мира

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.

Об этом Лавров заявил в среду на пресс-конференции в ООН, сообщает "Европейская правда"

Он сказал, что в основе обсуждений для проведения второго Саммита мира лежит "формула Зеленского", "о неприемлемости которой всем давно известно".

"Говоря о том, чем же там (участники потенциального второго саммита мира. – Ред) будут заниматься, все так или иначе формулировали абсолютно односторонние, абсолютно неприемлемые для нас – и для многих других, искренне заинтересованных в мире, – подходы", – сказал Лавров.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

А президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

Зеленский сообщил, что поставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для проведения второго саммита.

О результатах первого Саммита мира, его последствиях и угрозах, читайте в статье "Европейской правды".