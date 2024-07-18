Президентка Єврокомісії оприлюднила свою програму на потенційний другий термін
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила засади, в яких викладено її політичну програму на наступні п'ять років у разі переобрання на другий термін.
Програму фон дер Ляєн має у своєму розпорядженні "Європейська правда".
У ній містяться обіцянки створити новий фонд для стимулювання європейської промисловості, послабити правила конкуренції, щоб дозволити укладати більше угод між компаніями, створити посаду комісара з питань оборони та потроїти кількість прикордонників в ЄС.
У своїй програмі фон дер Ляєн згадує Україну, наголошуючи, що найкраща інвестиція в європейську безпеку – "це інвестиція в безпеку України".
"Фінансова, політична та військова підтримка з боку Європи має тривати стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, в тому числі через Європейський фонд миру, працюючи над усіма питаннями – від нагальних потреб до майбутніх зусиль з відновлення через Ukraine Facility", – йдеться у документі.
Також фон дер Ляєн у наступні п’ять років обіцяє зосередитись на створенні спільного оборонного союзу ЄС.
Це передбачає, зокрема, підтримку і координацію зусиль зі зміцнення оборонно-промислової бази, інновацій і єдиного ринку.
Також фон дер Ляєн підтвердила плани зі створення у Єврокомісії посади єврокомісара з питань оборони.
Вона також хоче змінити правила державних закупівель, щоб надати перевагу "європейським продуктам у державних закупівлях для певних стратегічних секторів".
У програмі згадується проблема імміграції: "Ми зробимо ЄС найпрогресивнішим місцем для подорожей у світі, з повністю функціональним європейським цифровим управлінням кордонами".
А для подолання загальноєвропейської житлової кризи фон дер Ляєн пропонує створити першу в історії посаду комісара з питань житла та запустити загальноєвропейський план будівництва доступного житла.
Голосування щодо другого терміну фон дер Ляєн відбудеться 18 липня. Воно розпочнеться о 14:00 за Києвом. Після 30 хвилин голосування почнеться підрахунок голосів і результати оголосять приблизно о 15:45.
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