Президентка Єврокомісії оприлюднила свою програму на потенційний другий термін

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила засади, в яких викладено її політичну програму на наступні п'ять років у разі переобрання на другий термін.

Програму фон дер Ляєн має у своєму розпорядженні "Європейська правда".

У ній містяться обіцянки створити новий фонд для стимулювання європейської промисловості, послабити правила конкуренції, щоб дозволити укладати більше угод між компаніями, створити посаду комісара з питань оборони та потроїти кількість прикордонників в ЄС.

У своїй програмі фон дер Ляєн згадує Україну, наголошуючи, що найкраща інвестиція в європейську безпеку – "це інвестиція в безпеку України".

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"Фінансова, політична та військова підтримка з боку Європи має тривати стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, в тому числі через Європейський фонд миру, працюючи над усіма питаннями – від нагальних потреб до майбутніх зусиль з відновлення через Ukraine Facility", – йдеться у документі.

Також фон дер Ляєн у наступні п’ять років обіцяє зосередитись на створенні спільного оборонного союзу ЄС.

Це передбачає, зокрема, підтримку і координацію зусиль зі зміцнення оборонно-промислової бази, інновацій і єдиного ринку.

Також фон дер Ляєн підтвердила плани зі створення у Єврокомісії посади єврокомісара з питань оборони.

Вона також хоче змінити правила державних закупівель, щоб надати перевагу "європейським продуктам у державних закупівлях для певних стратегічних секторів".

У програмі згадується проблема імміграції: "Ми зробимо ЄС найпрогресивнішим місцем для подорожей у світі, з повністю функціональним європейським цифровим управлінням кордонами".

А для подолання загальноєвропейської житлової кризи фон дер Ляєн пропонує створити першу в історії посаду комісара з питань житла та запустити загальноєвропейський план будівництва доступного житла.

Голосування щодо другого терміну фон дер Ляєн відбудеться 18 липня. Воно розпочнеться о 14:00 за Києвом. Після 30 хвилин голосування почнеться підрахунок голосів і результати оголосять приблизно о 15:45.

Глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін наприкінці червня.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.