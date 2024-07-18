Президент Еврокомиссии обнародовала свою программу на потенциальный второй срок

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала принципы, в которых изложена ее политическая программа на следующие пять лет в случае переизбрания на второй срок.

Программой фон дер Ляйен располагает "Европейская правда".

В ней содержатся обещания создать новый фонд для стимулирования европейской промышленности, ослабить правила конкуренции, чтобы позволить заключать больше сделок между компаниями, создать должность комиссара по вопросам обороны и утроить количество пограничников в ЕС.

В своей программе фон дер Ляйен вспоминает Украину, подчеркивая, что лучшая инвестиция в европейскую безопасность – "это инвестиция в безопасность Украины".

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"Финансовая, политическая и военная поддержка со стороны Европы должна продолжаться столько, сколько потребуется. Мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, в том числе через Европейский фонд мира, работая над всеми вопросами – от насущных потребностей до будущих усилий по восстановлению через Ukraine Facility", – говорится в документе.

Также фон дер Ляйен в следующие пять лет обещает сосредоточиться на создании общего оборонного союза ЕС.

Это предусматривает, в частности, поддержку и координацию усилий по укреплению оборонно-промышленной базы, инноваций и единого рынка.

Она также подтвердила планы по созданию в Еврокомиссии должности еврокомиссара по вопросам обороны.

Кроме того, фон дер Ляйен хочет изменить правила государственных закупок, чтобы предоставить преимущество "европейским продуктам в государственных закупках для определенных стратегических секторов".

В программе упоминается проблема иммиграции: "Мы сделаем ЕС самым прогрессивным местом для путешествий в мире, с полностью функциональным европейским цифровым управлением границами".

А для преодоления общеевропейского жилищного кризиса фон дер Ляйен предлагает создать первую в истории должность комиссара по вопросам жилья и запустить общеевропейский план строительства доступного жилья.

Голосование по второму сроку фон дер Ляйен состоится 18 июля. Оно начнется в 14:00 по Киеву. После 30 минут голосования начнется подсчет голосов и результаты объявят примерно в 15:45.

Главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.

О процессе выбора топ-чиновников читайте в статье: Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины.