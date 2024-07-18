В Італії журналістку зобов'язали виплатити 5 тисяч євро Мелоні за висміювання її зросту

Суд в Італії зобов'язав журналістку Джулію Кортезе виплатити італійській прем'єрці Джорджії Мелоні 5 тисяч євро за висміювання останньої в соцмережах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство ANSA та інші місцеві ЗМІ.

Кортезе ще у жовтні 2021 року, коли Мелоні перебувала в опозиції, написала в X (Twitter) допис про зріст Мелоні, який суд визначив як "образливий".

Тоді журналістка опублікувала фото прем'єрки Італії, додавши портрет покійного фашистського лідера Беніто Муссоліні, а також написала кілька твітів, зокрема такий: "Ти не лякаєш мене, Джорджіє Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метри. Я навіть не можу тебе побачити".

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Зрештою, майбутня прем'єрка, чий зріст на різних ресурсах варіюється від 1,58 метра до 1,63 метра, подала позов проти журналістки. Суд зобов'язав Кортезе сплатити 5000 євро Мелоні, а також присудив 1200 євро відстроченого штрафу (тобто він може бути скасований, якщо журналістка не вчинить іншого правопорушення).

Кортезе ще може подати апеляцію на вирок. Адвокат Мелоні заявив, що його клієнтка пожертвує на благодійність будь-яку компенсацію, які вона отримає.

У травні журналісти італійського суспільного мовника RAI 6 травня оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду".

Уряд Джорджії Мелоні неодноразово звинувачували у використанні судових позовів про наклеп для придушення інакомислення в ЗМІ.

Серед інших випадків – скарга на газету Domani, яка опублікувала розслідування про бізнес міністра оборони Гвідо Крозетто, і журналіста Роберто Савьяно, з якого стягнули 1000 євро через критику антимігрантських поглядів Мелоні.

Італійський суд також узяв до розгляду позов прем’єр-міністерки проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі".