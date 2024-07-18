В Италии журналистку обязали выплатить 5 тысяч евро Мелони за высмеивание ее роста

Суд в Италии обязал журналистку Джулию Кортезе выплатить итальянскому премьеру Джорджии Мелони 5 тысяч евро за высмеивание последней в соцсетях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство ANSA и другие местные СМИ.

Кортезе еще в октябре 2021 года, когда Мелони находилась в оппозиции, написала в X (Twitter) сообщение о росте Мелони, которое суд определил как "оскорбительное".

Тогда журналистка опубликовала фото премьера Италии, добавив портрет покойного фашистского лидера Бенито Муссолини, а также написала несколько твитов, в том числе такой: "Ты не пугаешь меня, Джорджия Мелони. В конце концов, твой рост всего 1,2 метра. Я даже не могу тебя увидеть".

Реклама:

В конце концов, будущий премьер, чей рост на разных ресурсах варьируется от 1,58 метра до 1,63 метра, подала иск против журналистки. Суд обязал Кортезе выплатить 5 тысяч евро Мелони, а также присудил 1200 евро отсроченного штрафа (то есть он может быть отменен, если журналистка не совершит другого правонарушения).

Кортезе еще может подать апелляцию на приговор. Адвокат Мелони заявил, что его клиентка пожертвует на благотворительность любую компенсацию, которые она получит.

В мае журналисты итальянского общественного вещателя RAI 6 мая объявили забастовку, протестуя против контроля со стороны премьер-министра Джорджии Мелони и обвинив ее в попытке превратить телеканал в "рупор правительства".

Правительство Джорджии Мелони неоднократно обвиняли в использовании судебных исков о клевете для подавления инакомыслия в СМИ.

Среди других случаев – жалоба на газету Domani, которая опубликовала расследование о бизнесе министра обороны Гвидо Крозетто, и журналиста Роберто Савьяно, с которого взыскали 1000 евро за критику антимигрантских взглядов Мелони.

Итальянский суд также принял к рассмотрению иск премьер-министра против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".