У трьох землях Німеччини правоохоронці провели рейди проти правих екстремістів

Німецька поліція провела обшуки у трьох федеральних землях у зв’язку з розслідуванням щодо дев’яти членів молодіжної організації невеликої правоекстремістської партії "Третій шлях".

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За повідомленням берлінської поліції та прокуратури, обшуки відбулись у десяти будинках у Берліні, Бранденбурзі та Саксонії. Загалом правоохоронці мають питання до дев'яти людей у віці від 17 до 21 року.

Як стверджується, вони напали на кількох людей на станції метро у Берліні 6 липня. Коли в ситуацію втрутилася поліція, підозрювані напали і на офіцерів. І люди, на яких напали підозрювані, і поліцейські отримали поранення, деякі з них були госпіталізовані, а нападники втекли.

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Після розшуку та розслідування нападників ідентифікували. З’ясувалось, що їх також звинувачують у причетності до пограбування в січні.

Підозрювані були виявлені під час обшуків в четвер. Серед іншого, правоохоронці вилучили мобільні телефони, одяг, який підозрювані мали під час нападу, небезпечні предмети, такі як сигнальні пістолети, ударні інструменти, електрошокери, а також агітаційні матеріали.

Фігурантів підозрюють у пограбуванні, порушенні громадського порядку за обтяжуючих обставин та нападі на правоохоронців. Однак, за словами представника берлінської прокуратури, ордер на арешт не видаватиметься. Натомість підозрювані будуть звільнені після завершення поліцейських заходів.

Нагадаємо, нещодавно міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про заборону правоекстремістського журналу Compact.

Раніше повідомляли, що у німецькій землі Бранденбург зі школи звільнили вчительку, яка працювала ведучою правоекстремістського YouTube-каналу.