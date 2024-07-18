В Германии правоохранители провели рейды против правых экстремистов в трех землях

Немецкая полиция провела обыски в трех федеральных землях в связи с расследованием в отношении девяти членов молодежной организации небольшой правоэкстремистской партии "Третий путь".

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По сообщению берлинской полиции и прокуратуры, обыски прошли в десяти домах в Берлине, Бранденбурге и Саксонии. В общем правоохранители имеют вопросы к девяти людям в возрасте от 17 до 21 года.

Как утверждается, они напали на нескольких человек на станции метро в Берлине 6 июля. Когда в ситуацию вмешалась полиция, подозреваемые напали и на офицеров. И люди, на которых напали подозреваемые, и полицейские получили ранения, некоторые из них были госпитализированы, а нападавшие скрылись.

Реклама:

После розыска и расследования нападавших идентифицировали. Выяснилось, что их также обвиняют в причастности к ограблению в январе.

Подозреваемые были обнаружены во время обысков в четверг. Среди прочего, правоохранители изъяли мобильные телефоны, одежду, которую подозреваемые имели во время нападения, опасные предметы, такие как сигнальные пистолеты, ударные инструменты, электрошокеры, а также агитационные материалы.

Фигурантов подозревают в ограблении, нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах и нападении на правоохранителей. Однако, по словам представителя берлинской прокуратуры, ордер на арест выдаваться не будет. Зато подозреваемые будут освобождены после завершения полицейских мероприятий.

Напомним, недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете правоэкстремистского журнала Compact.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Бранденбург из школы звільнили вчительку, которая работала ведущей правоэкстремистского YouTube-канала.