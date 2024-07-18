Партія прем’єрки Італії голосувала проти переобрання фон дер Ляєн

Депутати від партії італійської прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" голосували проти затвердження Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді глави Єврокомісії.

Про це агентству ANSA стало відомо від джерел в уряді Італії, повідомляє "Європейська правда".

Голова делегації "Братів Італії" у Європарламенті Карло Фіданца заявив, що голосувати за фон дер Ляєн стало неможливо.

"Вибір, зроблений в останні дні, політична платформа, пошук консенсусу зліва аж до "Зелених" унеможливили для нас підтримку перепризначення президентки Урсули фон дер Ляєн", – сказав Фіданца.

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Він підкреслив, що з переобранням фон дер Ляєн не було підтверджене "сильне послання змін", яке надійшло від виборців 9 червня.

"Це не впливає на наші інституційні робочі відносини, які, ми впевнені, приведуть до визначення адекватної ролі в наступній комісії, на яку заслуговує Італія", – додав також він.

Урсула фон дер Ляєн намагалася заручитися підтримкою "Братів Італії". Після свого переобрання вона наполягла, що такий підхід був правильним.

"Ми наполегливо працювали протягом виборчої кампанії (до Європарламенту), аби справді згуртувати демократичні сили і мати більшість за сильну Європу. Відповідно, всім проєвропейським, проукраїнським силам, які підтримують верховенство права, ми пропонуємо співпрацю. І результат, вважаю, говорить сам за себе. Підхід був правильним", – заявила фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні утрималася при голосуванні за фон дер Ляєн, коли національні лідери висловлювалися минулого місяця щодо найвищих посад у ЄС. Мелоні критикувала підхід до призначення на топпосади у Євросоюзі, заявивши, що її політичну групу фактично виключили з домовленостей.

Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін, за проголосував 401 депутат.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, а також запровадити нові посади в Єврокомісії – зокрема, комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.