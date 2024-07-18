Партия премьера Италии голосовала против переизбрания фон дер Ляйен

Депутаты от партии итальянского премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" голосовали против утверждения Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии.

Об этом агентству ANSA стало известно от источников в правительстве Италии, сообщает "Европейская правда".

Глава делегации "Братьев Италии" в Европарламенте Карло Фиданца заявил, что голосовать за фон дер Ляйен стало невозможно.

"Выбор, сделанный в последние дни, политическая платформа, поиск консенсуса слева вплоть до "Зеленых" сделали невозможным для нас поддержку переназначения президента Урсулы фон дер Ляйен", – сказал Фиданца.

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Он подчеркнул, что с переизбранием фон дер Ляйен не было подтверждено "сильное послание изменений", которое поступило от избирателей 9 июня.

"Это не влияет на наши институциональные рабочие отношения, которые, мы уверены, приведут к определению адекватной роли в следующей комиссии, которой заслуживает Италия", – добавил также он.

Урсула фон дер Ляйен пыталась заручиться поддержкой "Братьев Италии". После своего переизбрания она настояла, что такой подход был правильным.

"Мы упорно работали в течение избирательной кампании (в Европарламент), чтобы действительно сплотить демократические силы и иметь большинство за сильную Европу. Соответственно, всем проевропейским, проукраинским силам, которые поддерживают верховенство права, мы предлагаем сотрудничество. И результат, считаю, говорит сам за себя. Подход был правильным", – заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании за фон дер Ляйен, когда национальные лидеры высказывались в прошлом месяце относительно высших должностей в ЕС. Мелони критиковала подход к назначению на топ-должности в Евросоюзе, заявив, что ее политическую группу фактически исключили из договоренностей.

Европейский парламент на заседании 18 июля переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии на второй пятилетний срок, за проголосовал 401 депутат.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, а также ввести новые должности в Еврокомиссии – в частности, комиссаров по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.