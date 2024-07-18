Фон дер Ляєн розповіла, як обиратиме новий склад Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.
Про це вона сказала на пресконференції в Європарламенті після голосування, передає "Європейська правда".
За словами фон дер Ляєн, найближчим часом вона "зосередиться на формуванні своєї команди комісарів на наступні п’ять років".
"У найближчі тижні я попрошу лідерів запропонувати свої кандидатури. Як і минулого разу, я в листі попрошу запропонувати кандидатуру чоловіка й жінки. Виняток – лише у випадку, коли кандидатом є чинний комісар", – пояснила вона.
Далі, сказала голова Єврокомісії, вона "десь у середині серпня" проведе співбесіди з усіма кандидатами.
"Я хочу обрати найбільш підготовлених кандидатів, які поділяють відданість Європі", – зазначила фон дер Ляєн, наголосивши, що прагнутиме "рівноцінного представництва жінок і чоловіків" у новій Єврокомісії.
Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.
У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Більше про призначення нового керівництва Євросоюзу читайте в матеріалі "ЄвроПравди".