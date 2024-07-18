Фон дер Ляєн розповіла, як обиратиме новий склад Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Про це вона сказала на пресконференції в Європарламенті після голосування, передає "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, найближчим часом вона "зосередиться на формуванні своєї команди комісарів на наступні п’ять років".

"У найближчі тижні я попрошу лідерів запропонувати свої кандидатури. Як і минулого разу, я в листі попрошу запропонувати кандидатуру чоловіка й жінки. Виняток – лише у випадку, коли кандидатом є чинний комісар", – пояснила вона.

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Далі, сказала голова Єврокомісії, вона "десь у середині серпня" проведе співбесіди з усіма кандидатами.

"Я хочу обрати найбільш підготовлених кандидатів, які поділяють відданість Європі", – зазначила фон дер Ляєн, наголосивши, що прагнутиме "рівноцінного представництва жінок і чоловіків" у новій Єврокомісії.

Фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії голосами 401 депутата Європарламенту.

У своїй передвиборчій програмі вона пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, сприяти його конкурентоспроможності й інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Більше про призначення нового керівництва Євросоюзу читайте в матеріалі "ЄвроПравди".