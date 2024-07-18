Фон дер Ляєн назвала пріоритетом для свого другого терміну вступ України до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну.

Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, 18 липня, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн назвала запрошення країн до ЄС країн "моральною, історичною та політичною відповідальністю", оскільки "більший Союз буде сильнішим Союзом".

Вона пообіцяла підтримувати країни-кандидати, працюючи над інвестиціями та реформами, а також інтегруючи їх у правові рамки ЄС, де це можливо.

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"Вступ завжди буде процесом, що ґрунтується на заслугах. І ми гарантуємо, що всі країни будуть готові до вступу. Але завершення формування нашого Союзу також є в наших основних інтересах. І це буде ключовим пріоритетом для моєї Комісії", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що майбутнє України, Молдови та Західних Балкан – в ЄС.

"Західні Балкани, Україна, Молдова і Грузія зробили свій вільний вибір. Вони обрали свободу замість гноблення. Вони обрали демократію замість залежності. І деякі з них платять високу ціну за цей вибір. Тому ми повинні зробити свій вибір і продемонструвати непохитну відданість", – резюмувала глава ЄК.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.