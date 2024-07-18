Фон дер Ляйен рассказала, как будет выбирать новый состав Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.
Об этом она сказала на пресс-конференции в Европарламенте после голосования, передает "Европейская правда".
По словам фон дер Ляйен, в ближайшее время она "сосредоточится на формировании своей команды комиссаров на следующие пять лет".
"В ближайшие недели я попрошу лидеров предложить свои кандидатуры. Как и в прошлый раз, я в письме попрошу предложить кандидатуру мужчины и женщины. Исключение – только в случае, когда кандидатом является действующий комиссар", – пояснила она.
Далее, сказала глава Еврокомиссии, она "где-то в середине августа" проведет собеседования со всеми кандидатами.
"Я хочу выбрать наиболее подготовленных кандидатов, которые разделяют преданность Европе", – отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что будет стремиться к "равноценному представительству женщин и мужчин" в новой Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии голосами 401 депутата Европарламента.
В своей предвыборной программе она пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, способствовать его конкурентоспособности и интеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Больше о назначении нового руководства Евросоюза читайте в материале "ЕвроПравды".