Фон дер Ляйен рассказала, как будет выбирать новый состав Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Европарламенте после голосования, передает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, в ближайшее время она "сосредоточится на формировании своей команды комиссаров на следующие пять лет".

"В ближайшие недели я попрошу лидеров предложить свои кандидатуры. Как и в прошлый раз, я в письме попрошу предложить кандидатуру мужчины и женщины. Исключение – только в случае, когда кандидатом является действующий комиссар", – пояснила она.

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Далее, сказала глава Еврокомиссии, она "где-то в середине августа" проведет собеседования со всеми кандидатами.

"Я хочу выбрать наиболее подготовленных кандидатов, которые разделяют преданность Европе", – отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что будет стремиться к "равноценному представительству женщин и мужчин" в новой Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии голосами 401 депутата Европарламента.

В своей предвыборной программе она пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, способствовать его конкурентоспособности и интеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Больше о назначении нового руководства Евросоюза читайте в материале "ЕвроПравды".