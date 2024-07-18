Германия приняла на лечение тяжелобольных детей из "Охматдета"
Германия приняла тяжелобольных детей, которые ранее находились на лечении в обстрелянной россиянами детской больнице "Охматдет".
Об этом в четверг сообщило Министерство внутренних дел Германии, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что Германия эвакуировала и приняла на лечение в целом восемь детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, большинство из них – онкобольные.
Детей сопровождают всего десять близких родственников.
"Ракетный обстрел детской клиники в Киеве еще раз показал непостижимую бесчеловечность, с которой Путин ведет свою агрессивную войну против Украины. Именно поэтому мы продолжаем нашу гуманитарную поддержку Украины всеми силами", – прокомментировала глава МВД Германии Нэнси Фезер.
"Тяжелобольные дети, которые пострадали, не должны стать жертвами этой преступной захватнической войны. Мы обеспечим им хороший уход в специализированных немецких клиниках", – добавил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
С марта 2022 года из Украины эвакуировали тяжелораненых и тяжелобольных людей, которые проходили лечение в Германии и других странах ЕС. С тех пор почти 1150 человек эвакуировали в Германию и направили в больницы по всей стране. Среди них – гражданские и военнослужащие.
Многие украинцы потеряли конечности и имеют пулевые и осколочные ранения.
Напомним, Министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставит Украине 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет".
Почти сразу после обстрела "Охматдета" стало известно, что три больницы в Германии готовы принять украинских детей, которые лечились в киевской клинике.