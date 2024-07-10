Німецькі лікарні готові прийняти дітей, які лікувались в "Охматдиті"

Три лікарні у Німеччині готові прийняти українських дітей, які лікувались в київській дитячій лікарні "Охматдит", куди під час масованої атаки 8 липня влучила російська ракета.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Міністерство охорони здоров'я ФРН заявило, що університетські лікарні в Грайфсвальді та Ростоку, а також берлінська клініка "Шаріте" готові прийняти пацієнтів з "Охматдиту".

Пресслужба відомства з міркувань безпеки не уточнила подробиць щодо авіарейсу з пацієнтами з України, який вилетить до Німеччини у середу, але вказала, що ним можуть вивезти як українських військовослужбовців, так і цивільних осіб.

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МОЗ ФРН зазначив, що евакуація відбувається в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), і Україна сама вирішує, для яких пацієнтів подавати запити на допомогу.

"Міністр (Карл) Лаутербах вчора запевнив свого (українського) колегу, що Німеччина виконає своє зобов'язання прийняти хворих та поранених з України навіть у цій складній ситуації", – заявили у відомстві.

Напередодні міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що німецька сторона готова прийняти до себе на лікування українських дітей після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит".

Як відомо, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення приймала українських пацієнтів на лікування.

Водночас Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Нагадаємо, раніше заступник голови представництва ЄС в Україні заявив, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".