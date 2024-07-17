Німеччина виділяє 10 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом РФ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Rheinische Post заявила очільниця відомства Свенья Шульце.
Ці кошти будуть використані разом з коштами інших спонсорів та донорів для відновлення роботи лікарні та її підготовки до зими.
Це включає ремонт і технічне обслуговування фасадів, лікувальних приміщень, а також електро– та теплопостачання.
"Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування", – сказала міністерка.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, що з лютого 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1600.
Він висловив вдячність за численні пропозиції допомоги з боку Німеччини після російських атак.
"Я дякую всім за це – це набагато більше, ніж абстрактні співчуття. Для того, щоб боротися з наслідками російського терору, ми повинні негайно розпочати відбудову. Німеччина вкотре надала нам конкретну допомогу. Виділивши 10 мільйонів євро, наші німецькі партнери вкотре продемонстрували лідерство", – підкреслив український дипломат.
Нагадаємо, днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".
Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит".