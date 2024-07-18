Германия присоединится к командованию, наблюдающему за миром между КНДР и Южной Кореей

Германия впервые предоставит личный состав Командованию ООН, осуществляющему надзор за перемирием, которое завершило Корейскую войну 1950-53 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Ожидается, что немецкий контингент будет состоять преимущественно из военных высшего ранга, которые будут работать вместе с офицерами из 17 других стран-членов ООН для мониторинга мира на полуострове.

Аналитики предполагают, что этот вклад в значительной степени призван подчеркнуть международную поддержку среди стран, противостоящих все более агрессивным диктаторским государствам.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выразил благодарность Берлину во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Германия приняла свое решение в напряженное время на полуострове и в Восточной Европе. В прошлом месяце Северная Корея подписала соглашение о безопасности с Россией, которое обязывает обе страны прийти на помощь друг другу в случае конфликта.

Северная Корея предоставляет миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой дальности российским войскам, которые воюют в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.