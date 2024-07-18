Прем’єр Грузії вірить, що відносини з ЄС налагодяться після завершення російсько-української війни

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини Євросоюзу із Грузією почнуть покращуватися, коли "заспокоїться ситуація у регіоні", та вважає головною передумовою завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це він сказав після саміту Європейської політичної спільноти, що проходив 18 липня у Сполученому Королівстві.

Кобахідзе під час саміту спілкувався у тому числі з топкерівництвом ЄС - президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Шарлем Мішелем та головним дипломатом Жозепом Боррелем.

"Загальне моє враження таке, що як тільки у регіоні глобально зміниться та заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться… Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація у регіоні, і це позитивно відобразиться на політичній ситуації у нашому регіоні та ставленні до Грузії", – сказав Іраклій Кобахідзе.

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За кілька днів до цього глава уряду Грузії висловлював впевненість, що його країна обов'язково налагодить відносини з державами Заходу та що до 2030 року Грузія "буде найбільш готовою" до вступу в ЄС серед усіх країн-кандидатів.

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.