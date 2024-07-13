Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе впевнений, що його країна обов'язково налагодить відносини з державами Заходу і ще до 2030 року Грузія буде найбільш готовою до інтеграції в ЄС серед усіх країн-кандидатів.

Заяву Кобахідзе в суботу наводить видання SOVA, пише "Європейська правда".

Кобахідзе назвав сумним рішення західних партнерів Грузії призупинити фінансування в різних сферах.

"Це сумне рішення (про заморожування фінансування). Це не допоможе оздоровити відносини. За 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли якісно певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити й оздоровити", – сказав Кобахідзе.

Реклама:

Він додав, що "це все дуже сумно", але налаштований він оптимістично. Кобахідзе висловив незрозумілий оптимізм попри те, що процес вступу Грузії в ЄС зараз по суті заморожений через антидемократичний відкат чинної влади.

"Я вважаю, що стосунки почнуть оздоровлюватися максимум з початку наступного року. Ми налаштовані оптимістично. Скажу, що до 2030 року Грузія буде найбільш готовою до інтеграції до Європейського союзу порівняно з усіма країнами-кандидатами. Для цього й надалі робитимуться відповідні кроки", – пообіцяв Іраклій Кобахідзе.

Відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед після ухвалення так званого закону про "іноагентів", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського.

Наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу вступу Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.