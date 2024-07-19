Підозрювана в корупції дружина прем'єра Іспанії прийшла в суд, але відмовилася давати свідчення

Дружина прем'єра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом, прибула до суду в Мадриді, куди її викликали для надання свідчень.

Про це повідомило агентство EFE, пише "Європейська правда".

За даними агентства, дружина Санчеса вирішила не давати свідчень перед суддею у справі про зловживання впливом і корупцію.

Гомес скористалася своїм правом зберігати мовчання перед слідчим суддею суду у Мадриді.

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У червні суд нижчої інстанції викликав Бегонью Гомес для надання свідчень у кримінальній справі.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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