Парламент Грузії схвалив у першому читанні закон про масову амністію в’язнів

Парламент Грузії схвалив у першому читанні проєкт закону щодо масової амністії в’язнів, який анонсувала партія влади з наближенням виборів.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Проєкт закону підтримали 82 депутати, тоді як для кворуму потрібно було 50 голосів. Майже вся опозиція проігнорувала засідання, заявивши, що влада використовує законопроєкт у передвиборчих цілях.

Ініціатива передбачає амністію для засуджених за правопорушення, скоєні до 1 липня 2024 року, за 66 статтями кримінального кодексу і близько 290 статтями кодексу про адміністративні правопорушення.

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Не зможуть претендувати на амністію засуджені за вбивства, згвалтування, тероризм, наркоторгівлю і торгівлю людьми, корупцію та інші злочини, пов’язані зі зловживанням службовим становищем, інші тяжкі злочини.

У разі ухвалення закону приблизно три тисячі ув’язнених можуть або вийти на волю, або скоротити терміни.

За даними Міністерства юстиції Грузії, станом на 1 березня у місцях позбавлення волі в країні перебували 9770 осіб.

Голосувати за проєкт у другому і третьому читанні мають вже на осінній сесії парламенту.

Нагадаємо, партія влади "Грузинська мрія" анонсувала цей проєкт наприкінці червня.

Також у червні парламент Грузії схвалили у першому читанні пакет законів для "захисту сімейних цінностей".