Парламент Грузии одобрил в первом чтении закон о массовой амнистии заключенных

Парламент Грузии одобрил в первом чтении проект закона о массовой амнистии заключенных, который анонсировала партия власти с приближением выборов.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Проект закона поддержали 82 депутата, тогда как для кворума нужно было 50 голосов. Почти вся оппозиция проигнорировала заседание, заявив, что власть использует законопроект в предвыборных целях.

Инициатива предусматривает амнистию для осужденных за правонарушения, совершенные до 1 июля 2024 года, по 66 статьям уголовного кодекса и около 290 статьям кодекса об административных правонарушениях.

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Не смогут претендовать на амнистию осужденные за убийства, изнасилования, терроризм, наркоторговлю и торговлю людьми, коррупцию и другие преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, другие тяжкие преступления.

В случае принятия закона примерно три тысячи заключенных могут либо выйти на свободу, либо сократить сроки.

По данным Министерства юстиции Грузии, по состоянию на 1 марта в местах лишения свободы в стране находились 9770 человек.

Голосовать за проект во втором и третьем чтении должны уже на осенней сессии парламента.

Напомним, партия власти "Грузинская мечта" анонсировала этот проект в конце июня.

Также в июне парламент Грузии одобрили в первом чтении пакет законов для "защиты семейных ценностей".