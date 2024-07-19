У новому складі Національної асамлеї Франції буде рекордна кількість фракцій

Новий склад Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції – буде мати 11 політичних груп, що є новим рекордом.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

У попередньому скликанні Національної асамблеї депутати об’єднувалися у 10 фракцій, а в новому складі їх буде 11, що є новим рекордом.

18 липня нові групи зареєстрували, а 19 липня їхній перелік опублікували в Офіційній газеті.

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Найбільшою фракцією будуть депутати правопопулістського "Національного об’єднання", до неї увійдуть 126 депутатів.

На другому місці за чисельністю – фракція Макрона "Разом за Республіку", яку очолить попередній прем’єр Габріель Атталь – у них 99 місць.

Ліві політсили, для яких вибори стали переможними, представлені різними фракціями. Так, 72 депутати будуть у групі "Нескорена Франція – Новий народний фронт", 66 – у фракції соціалістів", тоді як "екологи" також сформували окрему фракцію з 38 депутатів.

Одна з новостворених фракцій "À Droite" ("Праворуч") сформована "республіканцями", які приєдналися до вже екс-лідера правих "Республіканців" Еріка Сіотті після того, як він висловив готовність співпрацювати з "Національним об’єднанням" і у лавах політсили стався розкол.

Нагадаємо, 18 липня новообраний склад Національної асамблеї переобрав спікеркою соратницю Макрона Яель Брон-Піве, вона з відносно невеликим відривом обійшла представника комуністів.

Як відомо, 16 липня президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя. Того ж дня три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" визначилися з кандидаткою на посаду прем'єр-міністра.

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