В новом составе Национальной ассамблеи Франции будет рекордное количество фракций

Новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции – будет иметь 11 политических групп, что является новым рекордом.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

В предыдущем созыве Национальной ассамблеи депутаты объединялись в 10 фракций, а в новом составе их будет 11, что является новым рекордом.

18 июля новые группы зарегистрировали, а 19 июля их перечень опубликовали в Официальной газете.

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Самой большой фракцией будут депутаты правопопулистского "Национального объединения", в нее войдут 126 депутатов.

На втором месте по численности – фракция Макрона "Вместе за Республику", которую возглавит предыдущий премьер Габриэль Атталь – у них 99 мест.

Левые политсилы, для которых выборы стали победными, представлены разными фракциями. Так, 72 депутата будут в группе "Непокоренная Франция – Новый народный фронт", 66 – во фракции "социалистов", тогда как "экологи" также сформировали отдельную фракцию из 38 депутатов.

Одна из вновь созданных фракций "À Droite" ("Справа") сформирована "республиканцами", которые присоединились к уже экс-лидеру правых "Республиканцев" Эрику Сиотти после того, как он выразил готовность сотрудничать с "Национальным объединением" и в рядах политсилы произошел раскол.

Напомним, 18 июля новоизбранный состав Национальной ассамблеи переизбрал спикером соратницу Макрона Яэль Брон-Пиве, она с относительно небольшим отрывом обошла представителя коммунистов.

Как известно, 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя. В тот же день три из четырех сил из левого блока "Новый народный фронт" определились с кандидатом на должность премьер-министра.

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