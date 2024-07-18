Cоратницю Макрона переобрали спікеркою Національної асамблеї

Новий склад Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції – за підсумками трьох турів голосування переобрав спікеркою Яель Брон-Піве, соратницю президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Голосування за спікера у Національній асамблеї відбувалося у традиційний "паперовий" спосіб і тривало понад 5 годин – з 15:00 за Парижем. На визначення переможця знадобилося три тури.

У першому турі голосування, в якому змагалися 6 кандидатів, попереду опинився представник комуністів, які пройшли до парламенту у складі блоку лівих "Новий народний фронт", Андре Шассень – за нього віддали 200 голосів. Другим виявився Себастьєн Шеню від правопопулістського "Національного об’єднання", а Брон-Піве виявилась третьою із 124 голосами.

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Проте у другому турі картина суттєво змінилася – вперед вирвалася Брон-Піве з результатом 210 голосів, випередивши Шассеня на вісім голосів. На третьому місці опинився Шеню із 143 голосами, на четвертому – Шарль де Курсон з центристської групи Liot, якого підтримали 12 депутатів. Останній після цього заявив, що виходить з перегонів.

У вирішальному турі, де для рішення достатньо було простої, а не абсолютної більшості, Брон-Піве здобула 220 голосів. За Андре Шассеня віддали 207 голосів, а за Шеню – 141.

Нагадаємо, Яель Брон-Піве приїздила до Києва у березні 2024 року, щоб засвідчити підтримку України.

Як відомо, 16 липня президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя. Того ж дня три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" визначилися з кандидаткою на посаду прем'єр-міністра.

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