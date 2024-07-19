У Хорватії ініціювали петицію проти відновлення обов’язкового призову

Кілька тисячі хорватів підписали петицію, протестуючи проти пропозиції Міністерства оборони відновити обов'язкову військову службу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Хорватське Міноборони раніше запропонувало відновити військовий призов із 2025 року з огляду на "поточну геополітичну і безпекову ситуацію в Хорватії та світі".

Деталі відповідного рішення ще розробляються і потребують схвалення парламенту.

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Ініціативу вже розкритикували громадські організації, зокрема хорватський Центр економічної освіти (ЦЕО). Він ініціював петицію, яку станом на п’ятницю підписали понад 5000 людей.

У петиції міститься заклик відмовитися від відновлення призову і вимога до уряду "представити альтернативну політику, яка б дозволила збройним силам виконувати свої оборонні завдання".

Голова ЦЕО Хрвоє Маркович повідомив AFP, що копії петиції передали Міністерству оборони та уряду Хорватії.

З огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну низка європейських держав переглядають моделі набору до війська. Обов'язковий призов нещодавно запровадила Литва, а в Німеччині пропонують реформувати його для залучення більшої кількості призовників.