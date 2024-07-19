В Хорватии инициировали петицию против восстановления обязательного призыва

Несколько тысяч хорватов подписали петицию, протестуя против предложения Министерства обороны восстановить обязательную военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Хорватское Минобороны ранее предложило восстановить военный призыв с 2025 года, учитывая "текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в Хорватии и мире".

Детали соответствующего решения еще разрабатываются и требуют одобрения парламента.

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Инициативу уже раскритиковали общественные организации, в частности хорватский Центр экономического образования (ЦЭО). Он инициировал петицию, которую по состоянию на пятницу подписали более 5000 человек.

В петиции содержится призыв отказаться от возобновления призыва и требование к правительству "представить альтернативную политику, которая бы позволила вооруженным силам выполнять свои оборонительные задачи".

Председатель ЦЕО Хрвое Маркович сообщил AFP, что копии петиции передали Министерству обороны и правительству Хорватии.

Учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину, ряд европейских государств пересматривают модели набора в армию. Обязательный призыв недавно ввела Литва, а в Германии предлагают реформировать его для привлечения большего количества призывников.